Россия прекращает действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в науке и технике

Москва, , 17:22 — REGNUM Россия прекращает действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники. Официальное сообщение МИД РФ было опубликовано 11 мая на государственном интернет-портале правовой информации.

Флаги у здания посольства Польши в Москве © Виталий Белоусов/РИА Новости

«3 мая 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года», — сказано в сообщении.

Ранее в МИД отмечали, что выражение решительного протеста и вручение ноты не будет единственным ответом России на продолжающиеся провокации со стороны Польши, в том числе на инцидент на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы, когда агрессивно настроенная толпа при попустительстве правоохранительных органов не позволила послу России Сергею Андрееву возложить цветы.

9 мая провокаторы, прибывшие на мемориальное кладбище, требовали, чтобы Андреев снял с пиджака георгиевскую ленточку. Посол был вынужден уехать, не возложив цветы. Власти Польши знали, что глава дипмиссии намерен по традиции посетить кладбище, однако необходимых мер принято не было, отмечали в МИД России. Эта провокация — оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от фашистской оккупации, заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что эти события являются проявлением «уже не русофобии, а процесса, граничащего с безумием».

Ранее польские власти осуществили и другие антироссийские провокации. В частности, они вторглись в здание школы при российском посольстве и захватили его, потребовав от учеников и учителей покинуть школу. Также были заблокированы счета посольства. В мае 2023 года государственная топонимическая комиссия Польши призвала прекратить использовать слово «Калининград» и называть российский город польским словом «Крулевец».