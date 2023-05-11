Московская область, 11 мая, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Жительница подмосковного Дзержинского снимала ролики для взрослых с участием своего 9-летнего сына. Об этом сообщил 11 мая Telegram-канал Shot.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Полицейские обнаружили в Сети порнофильмы с участием ребёнка и выяснили, кто ещё присутствует в кадре. Оказалось, что это 40-летняя мать мальчика и её 26-летний коллега.

Женщина работает начальницей отдела на одном из местных заводов. Сына она воспитывает одна, но на учёте органов профилактики семья не состоит.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. Из дома женщины изъяты три жёстких диска для проверки контента.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в отношении педагога одной из столичных школ, лауреата конкурса «Учитель года Москвы» возбудили два уголовных дела за изготовление детской порнографии. По версии следствия, мужчина перед камерой вступал в половую связь со школьницами. Некоторые видео были записаны прямо в школе.