Москва, 11 мая, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Количество заявлений Киева о якобы перехвате российских ракет в несколько раз превышает число их реальных пусков. Об этом 11 мая заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Министерстве обороны РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Министерство обороны России

«Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. Причем количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Киев делает регулярные заявления о «перехвате» ракет, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам источника, Запад после каждой боевой работы Вооружённых сил РФ срочно шлёт киевскому режиму новые средства ПВО. «Понятно для чего. На замену», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая представители ВСУ заявили, что сбили «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot. 10 мая эту информацию подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. При этом у экспертов вызвали сомнения фотографии, представленные ВСУ в качестве доказательств.

9 мая Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,2 млрд. Пакет помощи, в частности, включает дополнительные средства ПВО и боеприпасы.