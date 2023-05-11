Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола лишь в документах. Об этом он заявил в ходе выступления на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз», которая проходила в рамках Петербургского международного юридического форума.

Александр Бастрыкин © Александр Гальперин/РИА Новости

«То, что Европа им даёт льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге — это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность», — заявил он, пояснив, что он имел в виду тех, кто сбежал из России для того, чтобы уйти от мобилизации, и сменил пол.

«Мы будем действовать с учётом новых реалий», — подчеркну глава СК России.

Как передавало ИА REGNUM, по словам вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова, инициативы по регулированию вопросов о смене пола в России будут представлены Совету Госдумы 15 мая. Он добавил, что планируется обсудить ряд ограничений, для того чтобы число операций по смене пола в России сократилось. Как минимум, уточнил он, чтобы такие операции не могли делать дети до 18 лет.

28 апреля глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил, что его ведомство намерено отменить возможность смены пола в российском паспорте и других документах. Министр уверен, что это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в национальном законодательстве.

В России выявлены первые нарушения статьи кодекса об административных правонарушениях, запрещающей демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушения обнаружил Роскомнадзор. Протоколы были составлены в отношении онлайн-киносервисов Movix и Peers. TV. Их ждёт штраф или приостановка работы на три месяца. Онлайн-кинотеатрам, возможно, придётся заплатить за нарушения от 1 до 4 млн рублей.