Зампред ЦБ РФ объяснил укрепление рубля тем, что нижняя точка экспортной выручки пройдена

Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Нижняя точка поступления экспортной выручки, видимо, уже пройдена, что объясняет текущее укрепление рубля, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, слова которого передаёт РИА Новости.

Рубль © ИА REGNUM

«Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счёту, то, о чём мы говорили в начале апреля, то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта», — сказал он в кулуарах XI Петербургского международного юридического форума.

Отвечая на вопрос, чем можно объяснить нынешнее укрепление рубля, Заботкин предположил, что нижняя точка экспортной выручки уже пройдена и «мы имеем обратное движение курса».

Курс рубля 10 мая значительно укрепился, доллар при этом обновил минимум с 15 марта, упав до 75,23 рубля, евро — с 3 апреля — до 82,16 рубля, юань — с 1 марта — до 10,81 рубля.

Однако уже на следующий день, 11 мая, рубль перешёл к коррекционному снижению — после обновления локальных максимумов. Курс доллара расчетами «завтра» на 15:53 мск рос на 95 копеек, до 77,01 рубля, евро — на 81 копейку, до 84,36 рубля, юаня — на 12 копеек, до 11,08 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявлял, что плавающий курс рубля является нормальным явлением. По его словам, дальнейшие изменения курса будут зависеть от многих факторов. Связь ослабления курса с отставанием экспортной выручки он также назвал нормальной, объяснив, что подобная задержка бывает всегда и может быть связана в том числе с потоками капитала, с экспортом и импортом.