В Минобороны РФ опровергли сообщение о «Кинжале», перехваченном ЗРК Patriot

Москва, , 16:59 — REGNUM Информация о том, что стоящий на вооружении ВСУ американский зенитный ракетный комплекс Patriot сбил российскую ракету «Кинжал», является ложной, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное. Дело в том, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — сказал собеседник агентства.

Осуществляемый ракетой «Кинжал» на конечном участке полёта манёвр и почти вертикальный заход на цель полностью исключают возможность её перехвата зенитными ракетными комплексами, добавил источник агентства.

В начале мая представители ВСУ заявили, что сбили «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot. 10 мая эту информацию подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. При этом у экспертов вызвали сомнения представленные ВСУ в качестве доказательств фотографии.

ВСУ не могут противодействовать российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал», отмечал ранее официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. У Украины нет систем ПВО, способных противостоять «Кинжалам», а ЗРК Patriot никогда не работала с таким типом целей, говорил он.

В декабре 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для систем противовоздушной обороны противника.

Гиперзвуковое оружие в боевых условиях было впервые применено именно в ходе СВО, напомнил Герасимов. Первое применение «Кинжалов» состоялось 18 марта 2022 года, когда боевая часть ракеты уничтожила защищенный подземный арсенал в горной местности в Ивано-Франковской области.