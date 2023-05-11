В Минобороны заявили, что Украина не сбивала ракету «Кинжал»
Москва, 11 мая 2023, 16:59 — REGNUM Информация о том, что стоящий на вооружении ВСУ американский зенитный ракетный комплекс Patriot сбил российскую ракету «Кинжал», является ложной, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны.
«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное. Дело в том, что скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — сказал собеседник агентства.
Осуществляемый ракетой «Кинжал» на конечном участке полёта манёвр и почти вертикальный заход на цель полностью исключают возможность её перехвата зенитными ракетными комплексами, добавил источник агентства.
В начале мая представители ВСУ заявили, что сбили «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot. 10 мая эту информацию подтвердил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. При этом у экспертов вызвали сомнения представленные ВСУ в качестве доказательств фотографии.
ВСУ не могут противодействовать российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал», отмечал ранее официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. У Украины нет систем ПВО, способных противостоять «Кинжалам», а ЗРК Patriot никогда не работала с таким типом целей, говорил он.
В декабре 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для систем противовоздушной обороны противника.
Гиперзвуковое оружие в боевых условиях было впервые применено именно в ходе СВО, напомнил Герасимов. Первое применение «Кинжалов» состоялось 18 марта 2022 года, когда боевая часть ракеты уничтожила защищенный подземный арсенал в горной местности в Ивано-Франковской области.