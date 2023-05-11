Россия поставила точку в истории Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 16 мая Москва снимет с себя обязательства по этому реликту начала 90-х. Соглашение, которое подписало НАТО, и полураспавшийся Варшавский пакт считались краеугольным камнем европейской безопасности. Но «камень» разрушили сами же европейцы задолго до конфликта на Украине при том, что Россия пыталась спасти договор. Какие возможности открывает отказ от ДОВСЕ и при каких условиях будет уместен новый договор?

Олег Кривошапов, , 17:27 — REGNUM Госдума может рассмотреть вопрос о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) уже на пленарке 16 мая. Об этом сообщил глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он уточнил — соответствующий законопроект уже внесен в Думу.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

10 мая президент Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Представлять президента при рассмотрении вопроса в нижней палате будет замглавы МИД Сергей Рябков. Чуть позже Рябков указал: Договор об обычных вооружённых силах в Европе безнадёжно устарел, а после подачи заявок на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и решения о возможном размещении в Финляндии американских войск полностью потерял актуальность.

«С практической точки зрения ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге, — в свою очередь отметил депутат Слуцкий. — С учетом сложившихся реалий во взаимоотношениях с недружественными государствами окончательная денонсация со стороны РФ ДОВСЕ послужит укреплению национальных интересов и безопасности России».

Эпилог первой холодной войны

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был одним из элементов той системы международных соглашений, которая, как считалось, установилась по завершении холодной войны. ДОВСЕ был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Одной из сторон соглашения выступал Североатлантический альянс, другой — ещё существовавшая на тот момент Организация Варшавского договора (ОВД). От ОВД договор, помимо Советского Союза, подписали еще шесть стран: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и тогда еще не разделившаяся Чехословакия.

Соглашение устанавливало предельные ограничения для двух военных блоков по вооружениям и военной технике: количеству боевых танков, бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Также ДОВСЕ предусматривал ежегодный обмен информацией о вооруженных силах сторон и учитывал механизмы проверки этой информации и соблюдения положений договора с помощью взаимных инспекций.

Соглашению отводилась важная роль. Оно, как предполагалось, гарантировало заметное сокращение обычных вооружений в Европе двумя противостоявшими друг другу гигантскими военными блоками во главе с США и СССР, соответственно. А это, в свою очередь, резко снижало как риски новой большой войны на континенте, так и общую напряженность в Европе.

Стремительно развивавшиеся исторические события внесли свои коррективы в ДОВСЕ. Даже в базовом варианте договор вступил в силу лишь в ноябре 1992 года — уже после распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и появления на карте единой Германии.

Как договор терял актуальность

К тому моменту участниками ДОВСЕ были уже 30 стран: квота СССР, по подписанному в мае 1992 года в Ташкенте соглашению (участниками стали Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина и Грузия), была разделена.

Затем последовало расширение НАТО, которое не было предусмотрено ни одним международным соглашением западных стран ни с Советским Союзом, ни с его прямым юридическим преемником — Россией.

По итогам нескольких этапов альянс поглотил бывшие страны ОВД и бывшие прибалтийские республики СССР: Литву, Латвию и Эстонию. Прежние договоренности и соответствующие механизмы поддержания баланса сил в Европе потеряли актуальность. Расширение НАТО привело к тому, что блок превысил ограничения по количеству вооружений и техники, установленные для него в рамках ДОВСЕ, за счет квот новых членов, входивших ранее в ОВД как в роли независимых стран, так и на правах республик бывшего СССР.

Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика © ИА REGNUM

Новая реальность вызвала трудности с полноценной реализацией базовых договоренностей и у России, касавшихся фланговой зоны, в частности Ленинградского и Северокавказского военных округов, где лимиты были превышены (в том числе из-за войны в Чечне). Но сроки выполнения Россией ее обязательств были сдвинуты на конец мая 1999 года.

А в ноябре того же года в Стамбуле представители всех 30 участников ДОВСЕ подписали соглашение об адаптации документа, которое было разработано по инициативе российской стороны. Однако помимо России адаптированный договор ратифицировали только Белоруссия, Казахстан и Украина. Ни одна из стран НАТО этого не сделала.

Зачем понадобилась денонсация

Возникает вопрос, зачем России понадобилась формальная денонсация ДОВСЕ, который и так уже в сущности не работал на протяжении многих лет из-за категорического нежелания Североатлантического альянса ратифицировать этот документ.

«Изначально, когда мы приостановили членство в 2007 году, то есть совсем давно, это рассматривалось как такой сигнал, — сказал ИА REGNUM главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Хотя уже тогда говорили крючкотворы-юристы, что договор этот вообще приостановки не предусматривает. Либо состоите в нем, либо нет. Такая была хитрая форма».

Эксперт напоминает, что именно в 2007 году отношения России с Западом начали довольно быстро ухудшаться. «Российская сторона предпринимала предупредительные действия, включая знаменитую Мюнхенскую речь, но это ничего не дало, — отмечает собеседник ИА REGNUM. — Потом этот договор стал неактуален, вообще тематика стала неактуальной. А сейчас мы, в принципе, избавляемся от большинства договоренностей прежней эпохи. От некоторых — быстро. Так было с договоренностью о стратегических наступательных вооружениях — СНВ-III».

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Сайт президента Российской Федерации

«Когда договор денонсирован, это окончательный разрыв,

— сказал ИА REGNUM главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Сделано это ввиду того, что прежние ограничения по численности размещения своих вооруженных сил, в том числе на флангах, Россия выполнять больше не будет, потому что произошли необратимые геополитические изменения. Во-первых, сегодня НАТО — это реальный военный противник России, и поддерживать какие-то добровольные ограничения России не обязана. Во-вторых, Финляндия вступила в НАТО, а Швеция, очевидно, вступит в самое ближайшее время. Это тоже неблагоприятным образом меняет всю конфигурацию сил и средств».

Новые члены НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

Россия сможет резко увеличить численность своих ВС

Лукьянов соглашается, что вступление Финляндии в НАТО и ожидаемое присоединение Швеции к военному альянсу, подчеркнуто агрессивно настроенному в отношении России, тоже стали своего рода негативными сигналами, сработавшими в пользу денонсации ДОВСЕ.

Но проблема не ограничивается лишь этим аспектом, указывает эксперт.

«Сама ситуация в сфере обычных вооружений в Восточной Европе настолько кардинально изменилась, что сейчас смешно вспоминать те договоры, которые заключались в абсолютно другой исторической реальности», — замечает Лукьянов. По его мнению, это касается и изначального договора 1990 года между странами Варшавского договора и НАТО и даже адаптированного договора 1999 года между странами Восточной Европы, «который, собственно говоря, никто со стороны Запада не ратифицировал». «Даже соглашение 1999 года уже ничему не соответствует».

Поэтому денонсация — это окончательная фиксация того, что ситуация с обычными вооружениями в Европе кардинально изменилась, констатирует Лукьянов.

В этих условиях Россия вправе не связывать себя какими-либо ограничениями, отказаться от выполнения ДОВСЕ, увеличивать численность войск и размещать их так, как сочтет необходимым, чтобы обеспечить свою безопасность, считает Коротченко. Он отмечает:

«Будем размещать хоть полуторамиллионную, хоть двухмиллионную армию. Все будет зависеть от того, каким образом будет развиваться военно-политическая ситуация».

При каких условиях новый договор будет неизбежным

Наверное, в какой-то момент, когда закончится нынешний конфликт на Украине «или еще какие-то конфликты и установится что-то подобное статус-кво в Европе, тогда понадобится договор на эти же темы — про обычные вооружения, про баланс сил», — допускает Лукьянов.

«Но в любом случае он ничего похожего на ДОВСЕ собой представлять не будет. Какая будет ситуация, мы не знаем, но она точно не будет такой, какая предусматривалась этим договором», — прогнозирует эксперт.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 2014 года, ДОВСЕ — заметим — оценивался как «краеугольный камень европейской безопасности». Однако за этой красивой формулировкой уже не крылось ровным счетом ничего, кроме неприкрытого желания вынудить Россию действовать в интересах западной коалиции, чья политическая элита давала настойчиво понять, что продолжает мыслить категориями холодной войны. Именно такая логика стала причиной поддержки русофобской политики на Украине и ее неконтролируемой накачки западными вооружениями, приведшими в конечном итоге к началу специальной военной операции.