В Пентагоне назвали возможные сроки передачи танков Abrams Украине
Вашингтон, 11 мая 2023, 16:58 — REGNUM Вашингтон предпринимает все усилия, чтобы ускорить передачу Киеву танков Abrams, заявил 11 мая министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить поставку этих танков», — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Остин добавил, что танки должны быть переданы Киеву в начале осени.
Напомним, ранее издание USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Соединённых Штатов планируют передать Вооружённым силам Украины танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями.
Передача техники может состояться уже осенью 2023 года.