Вашингтон, 11 мая, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Вашингтон предпринимает все усилия, чтобы ускорить передачу Киеву танков Abrams, заявил 11 мая министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Abrams

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить поставку этих танков», — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Остин добавил, что танки должны быть переданы Киеву в начале осени.

Напомним, ранее издание USA Today со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Соединённых Штатов планируют передать Вооружённым силам Украины танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями.

Передача техники может состояться уже осенью 2023 года.