Донецк, 11 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Большая часть поставляемой Киеву западной техники уничтожается российскими военными ещё до поступления её на фронт. Об этом 11 мая заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Он отметил, что лётчики ВКС России регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и технику, которая едет на фронт. По его словам, эта техника уничтожается и на складах хранения, и на транспортных узлах.

«И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — сказал Гагин.

Советник врио главы добавил, что ВСУ получили достаточно большое количество техники, но значительная её часть до сих пор находится на перевалочных базах в Польше и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Вооружённые силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники одной из танковых бригад ВСУ в Балаклее (Харьковская область).

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, российская армия поменяла тактику нанесения высокоточных ударов по Украине. Теперь вместо объектов инфраструктуры уничтожаются резервные части и склады ВСУ. При этом разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта.