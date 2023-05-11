Киев, 11 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Два связанных с советской историей монумента демонтировали 11 мая в Закарпатской и Львовской областях Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик написал на своей странице в социальной сети, что фигуру скорбящей женщины в Мостисской общине Яворовского района Львовской области убрали при помощи подъёмного крана.

Издание «Район Мукачево» сообщило, что власти села Ракошино Мукачевского района Закарпатской области демонтировали памятник советскому солдату. Отмечается, что также планируется демонтировать подобный монумент в селе Великие Лучки, которое расположено неподалеку.

На Украине войну с памятниками начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации.

Как передавало ИА REGNUM, как заявляли в МИД России, снося советские памятники, киевский режим занимается фальсификацией собственной истории. Многие из демонтированных памятников устанавливали в своё время предки тех, кто сегодня «присвоил себе право уничтожать это наследие».

В Николаеве был уничтожен памятник основателю города князю Потёмкину. Снос памятника был осуществлён по приказу местных властей.

В конце апреля власти украинского села Задворье Львовской области демонтировали последний советский памятник, он был посвящён победе Красной армии в одном из сражений Гражданской войны.

В начале апреля власти Полтавы решили снести памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.