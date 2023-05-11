Чуйченко: необходимо решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции
Санкт-Петербург, 11 мая 2023, 16:48 — REGNUM Ни в одной стране мира, кроме России, нет конституционного запрета на государственную идеологию, этот вопрос рано или поздно придётся решать, заявил 11 мая министр юстиции Константин Чуйченко.
В Конституции России данная статья была установлена вместо 6-й статьи Конституции СССР, где говорилось, что коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, напомнил министр.
«Ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в своё время по совету наших так называемых партнёров взяла на себя эти повышенные обязательства», — сказал Чуйченко в своём выступлении на Петербургском международном юридическом форуме.
Статья 13 Конституции России в действующей редакции гласит: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны перед законом».
В январе 2023 года депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что Россия проигрывает информационную войну Западу. В США действует «огромная фабрика» информационной войны, которая «стоит миллиарды долларов», сказал депутат. Для исправления ситуации нужно закрепить идеологию патриотизма в Конституции, добавил Фёдоров.
В августе 2022 года с аналогичным предложением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. На фоне экономических войн и информационных атак недругов стране необходима государственная идеология, отметил он. «У россиян должно быть общее представление о будущем страны, целях ее развития. Должна быть общая идея, которую будут чтить и уважать все россияне», — сказал Миронов.