Лёва Би-2 заявил, что не вернётся в Россию, и оскорбил россиян резкими высказываниями

Москва, , 16:38 — REGNUM Сбежавший в Израиль солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя Егор Бортник) заявил, что больше не вернётся в Россию. Об этом он написал в комментариях под одним из своих постов на странице в соцсети.

Вокалист группы «Би-2» Лёва Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я не вернусь в Россию», — написал он.

Также музыкант позволил себе негативные высказывания в адрес граждан России, назвав их «убийцами». Он заявил, что россияне «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает только омерзение и брезгливость».

Кроме того, он заявил, что в войне против фашизма победили «союзнические войска».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы, советская и российская актриса Елена Драпенко заявила, что после таких слов Лёву надо вычеркнуть из памяти и из всех российских музыкальных программ. По её мнению, вскоре о таком певце все позабудут, если его не пиарить.

Другой депутат Анатолий Вассерман отметил, что солист «Би-2» вошёл в число людей, которых следовало бы лишить гражданства России.

Ранее покинувший РФ актёр Анатолий Белый заявил, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют в помощь Украине. После возникшего в обществе резонанса коллектив перенёс свои выступления в России, однако отменять их не стал.