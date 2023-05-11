СБУ задержала двух бизнесменов по обвинению в поставке оборудования для ЗРК С-300 в Россию

Киев, , 16:35 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала в Полтавской области двух бизнесменов, которых обвинили в поставке в Россию оборудования для производства ЗРК С-300, сообщили 11 мая в пресс-службе ведомства.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К организации сделки причастен руководитель местного предприятия — производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории России», — сообщили в СБУ.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям «Коллаборационизм» и «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами», им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника украинской железной дороги задержали на Украине за то, что он тайно вывозил за рубеж призывников.

Как заявили в СБУ, при попытке незаконного вывоза военнообязанного за пределы Украины задержан проводник поезда Запорожье — Перемышль (Польша), организовавший бегство в страны ЕС уклонистов от службы в ВСУ.