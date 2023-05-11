Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В 54 субъектах Российской Федерации установлены ограничения для использования воздушного пространства беспилотниками. Об этом 11 мая сообщил заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров в ходе сессии на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Он напомнил, что ещё две недели назад запреты на полёты дронов были введены в 40 регионах России.

«На сегодняшний день таких субъектов уже 54», — приводит его слова «Интерфакс».

Ядров добавил, что, согласно данным Росавиации, за истекший период 2023 года был зафиксирован рост нарушений правил полёта беспилотников в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

«Нам необходимы действенные механизмы по предупреждению данных нарушений», — подчеркнул он, добавив, что Росавиация сформировала перечень требований к системам предупреждения столкновения во время полётов, а также требования к системам обнаружения беспилотников.

Как передавало ИА REGNUM, полёты гражданских беспилотников будут запрещены в Калининградской области до снятия режима базовой готовности, который был введён в регионе в октябре 2022 года. Ранее власти региона заявляли о том, что использовать гражданские беспилотники в области будет запрещено до 14 мая. В соответствии с новым указом запрет продлили. Он распространяется на частные БПЛА и не касается аппаратов, которые используют органы госвласти, федеральные ведомства и организации топливно-энергетического комплекса.

В Белгородской области украинский дрон врезался в дерево и взорвался. Беспилотник пересёк границу России со стороны Украины ночью и пролетел около 60 км. Уточняется, что дрон запутался в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района и взорвался. В результате никто не пострадал.

Первый в России оператор беспилотных летательных аппаратов с государственным участием ООО «БАС» получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием дронов весом до 30 кг. Речь идёт о мониторинге объектов, проведении аэрофотосъёмки, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, а также об оказании услуг по усилению или передаче сигналов связи.

В Запорожской области запустили производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора и подготовку операторов для них. FPV-беспилотники — собственная разработка запорожских специалистов.