Москва, 11 мая, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Счета концертного агентства певицы Алсу заблокированы из-за подозрительной нулевой активности. Об этом сообщил 11 мая Telegram-канал Mash.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алсу

ООО «Эксклюзив Арт», через которое должны идти все денежные операции певицы, отчитывается о нулевом балансе второй год подряд. При этом Алсу не прекратила концерты: несколько её выступлений запланированы в Кремлёвском дворце.

«Из-за этого счета, которые были открыты в банке, заблокировали, а певицу попросили разъяснить ситуацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы правоохранительные органы проверяют известных блогеров и медийных персон на предмет неуплаты налогов. В их число попали Елена Блиновская, Инстасамка, Гусейн Гасанов и другие.

В марте СКР возбудил уголовное дело о неуплате налогов на сумму 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её супруга Артёма. При обыске в их доме обнаружили пять роскошных иномарок и паспорта США. Позднее было возбуждено второе уголовное дело — об отмывании денег.

В начале мая Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний предпринимателя, модели и жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Блогер Александра Митрошина 3 мая объявила, что после возбуждения уголовного дела погасила основной долг перед налоговой в размере 127 млн рублей.