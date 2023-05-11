Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил 11 мая на сессии ведомства в рамках Петербургского международного юридического форума, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина есть сообщники, их устанавливают.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — сказал глава СК, слова которого приводит ТАСС.

Бастрыкин не привёл других подробностей дела, так как сейчас идет расследование. При этом он подчеркнул, что покушение на Прилепина — это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб. «Это спецоперация украинских спецслужб, подготовленная и технически, и организационно, но подготовка была мощная и сильная», — сказал председатель СК.

Он добавил также, что в Московской области был обнаружен тайник с боеприпасами, с помощью которых взорвали машину писателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый Александр Пермяков. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме.

Накануне сослуживец Прилепина Сергей Завдовеев сообщил, что писатель чувствует себя стабильно и постепенно выздоравливает.