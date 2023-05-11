Москва, 11 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Самолёт, следовавший по маршруту Уфа — Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия. Об этом сообщили в Восточном региональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ninaras Норильск

Сообщается, что посадка была совершена из-за разрушения части стойки шасси.

«Предварительно установлено, что 11 мая 2023 года в 16:15 по местному времени (12:15 мск) воздушное судно Boeing 737-800… совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси», — сообщили в ведомстве.

В СК на транспорте уточнили, что пилоты посадили самолёт благополучно, никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 73 человека, включая несовершеннолетнего и членов экипажа. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая самолёт Boeing 737, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. О том, какие именно возникли технические проблемы, не уточняется.