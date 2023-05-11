Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Маркетплейс для продажи федерального государственного имущества в России планируется создать до конца 2023 года, заявил 11 мая заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Мария Девахина/РИА Новости Здание Министерства финансов РФ

Аналогичный функционал уже разработан и функционирует для арендаторов госимущества, сказал Моисеев. Все необходимые действия можно совершать в режиме онлайн в личном кабинете.

«Всё вплоть до оформления договора, оплаты и передачи информации в Росреестр должно происходить внутри личного кабинета. Это такая цифровая мечта, которую мы планируем уже до конца этого года совместно с Росимуществом реализовать», — заявил заместитель министра в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

У пользователя будет возможность подбирать интересующий его объект по типу и географическому расположению. Если у потенциального покупателя не будет конкурентов, объект будет продан по оценочной стоимости, в противном случае будут проводиться торги, рассказал Моисеев.

Как сообщалось ранее, в том же выступлении заместитель министра финансов заявил, что России необходима «большая приватизация», но для её проведения нужно сформировать рынок. Чтобы не повторилась история с залоговыми аукционами, требуется, чтобы в стране был «активный розничный инвестор», сказал Моисеев.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы ВТБ Андрея Костина, сделанные в апреле 2023 года. Костин заявил, что экономике России, пострадавшей от санкционного давления, нужен в том числе перезапуск приватизации, поскольку передача государственных объектов в частные руки, как неоднократно доказывалось на практике, является эффективным инструментом.