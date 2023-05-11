Цюрих, Швейцария, 11 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Украинские туристы, оскорблявшие российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову в Цюрихе, являются провокаторами. Об этом 11 мая заявил «Абзацу» менеджер отеля, в котором находилась певица.

Imago/TASS Цюрих

«Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент», — сказал сотрудник гостиницы.

Кроме того, пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский подтвердил, что это была провокация. По его словам, украинцы, один из которых был призывного возраста, проникли на частную территорию и криками напугали постояльцев отеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бузова в швейцарском Цюрихе подверглась нападкам украинских туристов. Мужчина и женщина в отеле у ресепшена стали задавать ей провокационные вопросы о спецоперации и оскорбляли. Она не стала им отвечать, развернулась и ушла.