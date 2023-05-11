Варшава, 11 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В случае поражения киевского режима в украинском конфликте Соединённые Штаты Америки оставят Польшу один на один с Россией. Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы можем видеть, что на поле боя Украина не побеждает и, кажется, шансов победить у неё всё меньше», — утверждает автор статьи.

В материале подчёркивается, что Вашингтон намерен ослабить Россию, однако Пекин не допустит этого. По мнению обозревателя, вступив «в игру на Украине», КНР становится глобальным игроком и приближает начало китайско-американского военного столкновения.

«Теперь рассмотрим наиболее вероятное развитие событий, сводящееся к тому, что Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Китая и США. Продолжат ли американцы оказывать помощь уже не Украине, а Польше?» — продолжил автор материала.

В статье подчёркивается, что Варшава находится в состоянии конфликта с Москвой, поэтому, кроме США, страна не может ни на кого рассчитывать.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу выразил мнение, что продолжение поддержки президента Украины со стороны Вашингтона может привести к поражению Киева. Он отметил, что на фоне нехватки живой силы и оружия у союзников победа Украины кажется маловероятной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе спецоперации на территории Украины, поскольку ВС России смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.