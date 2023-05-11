Свердловский губернатор Кувайшев опроверг слухи о поджогах уральских лесов диверсантами

Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев опроверг информацию о том, что леса в регионе поджигают диверсанты.

Природный пожар в Свердловской области © Павел Лисицын/РИА Новости

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — приводит его слова департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

По словам главы региона, пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнём.

«В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода», — добавил Кувайшев, призвав всех быть осторожными и аккуратно обращаться с огнем на природе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за сутки спасатели потушили 16 природных пожаров на площади 34,8 тыс. га. При этом в регионе за сутки не было зафиксировано ни одного верхового пожара, которые считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений. По данным властей, среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявлял, что природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов — хорошо известная властям тема, не требующая дополнительных решений со стороны президента России Владимира Путина.