Краснодар, 6 января, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Доследственная проверка проводится в Краснодаре после обнаружения тел руководителя интернет-группы ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и её бывшего мужа. Об этом сообщает 6 января пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова

Тела 48-летней женщины и её 52-летнего бывшего супруга нашли 5 января в частном доме в Офицерском проезде. Назначен комплекс проверочных мероприятий и судебно-медицинские экспертизы.

«При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено», — отметили в СК.

Ранее гостелерадиокомпания «Кубань» сообщила о кончине шеф-редактора Зои Коноваловой. У неё остались сын и дочь.

Зоя Коновалова работала в Москве в PR-структурах и печатных изданиях, корреспондентом на радиостанциях «Юность» и «Маяк». В 2003 году она переехала в Краснодарский край, где работала редактором, ведущей и корреспондентом «Вести. Кубань». В 2023 году Коновалова возглавляла интернет-редакцию ГТРК «Кубань».