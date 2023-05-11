Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Два пенсионера задержаны в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела об исчезновении семьи из трёх человек 22 года назад. Об этом сообщило 11 мая издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В октябре 2001 года 53-летняя женщина, 52-летний мужчина и их 19-летний сын пропали в лесу под Лугой. Их знакомая через месяц заявила об этом в полицию, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Той же осенью двое мужчин, один из которых был адвокатом, пытались переоформить на себя квартиру на улице Тамбасова, где жила семья. Сделать это они не смогли. Их опросили в рамках уголовного дела и отпустили.

Теперь сотрудники петербургского уголовного розыска задержали этих двоих мужчин, одному из которых сейчас 73 года, другому — 69. Задержанные заявили, что не причастны к исчезновению семейной пары и юноши. Останки погибших пока не найдены.

По данным издания, один из фигурантов дела был другом пропавшей семьи. Он уехал с женщиной за грибами, а потом один вернулся в Петербург. Семье женщины он сообщил, что она сломала ногу и осталась в лесу. Муж и сын женщины уехали за ней в лес и не вернулись.

Другой задержанный, адвокат, после этого приезжал к старшему сыну супругов, который находился в СИЗО. Посетитель рассказал мужчине, что родные якобы просили его выписаться из квартиры. Начальник изолятора не дал согласие на эту процедуру, заподозрив неладное.

Уголовное дело сначала возбудили по статье о мошенничестве, но затем переквалифицировали в убийство. Старшего сына супругов нет в живых, он находился в колонии и скончался вскоре после освобождения.

Сотрудники «убойного» отдела подняли материалы дела в рамках работы по преступлениям давних лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 19-летней студентки колледжа в 2002 году. По данным следствия, мужчина был знаком с убитой, они встречались в общей компании и ходили на дискотеку. В день убийства они дошли до клуба, но девушка решила вернуться домой. Произошла ссора, мужчина изнасиловал потерпевшую, избил и задушил. После этого он постоянно менял место работы, а последние три года прожил затворником.