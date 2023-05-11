Соперник Эрдогана на выборах пригласил снявшегося с гонки Индже присоединиться к оппозиции

Анкара, , 16:23 — REGNUM Кандидат в президенты Турции от оппозиционного блока, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу пригласил 11 мая Мухаррема Индже, который снял свою кандидатуру с президентской гонки, присоединиться к оппозиции.

Кемаль Кылычдароглу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мой призыв остаётся в силе. Давайте оставим в стороне старые обиды и недовольства. Мы приветствуем господина Индже за «столом Турции». Пожалуйста, присоединяйтесь», — написал политик на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА REGNUM, кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже выходит из предвыборной гонки, об этом он заявил журналистам 11 мая. Своё решение политик объяснил оказываемым на него давлением и многочисленными провокациями, совершёнными конкурентами в отношении него.

Он не пояснил, кого из кандидатов в президенты он предлагает поддерживать, но призвал избирателей голосовать за его Партию Отечества на парламентских выборах.

Выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. После выхода Индже из гонки кандидатов осталось трое, основными являются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

11 мая Кылычдароглу заявил, что в случае победы на предстоящих выборах переориентирует внешнюю политику Турции на Запад, развернув политику «на 180 градусов», а также заверил, что принесёт Турции демократию и возобновит переговоры о вхождении страны в состав Евросоюза.