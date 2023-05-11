Минск, 11 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Солигорский футбольный клуб «Шахтёр» лишён титула чемпиона Белоруссии 2022 года из-за участия в договорных матчах. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

АБФФ рассмотрела сведения о том, что «руководством ФК «Шахтёр» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд Высшей лиги».

Отмечается, что за совершённые дисциплинарные нарушения «Шахтёр» лишён 30 очков в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 2022 года и звания чемпиона страны. Кроме того, у команды вычтут 20 очков в следующем сезоне. Также клуб оштрафован на 370 тыс. белорусских рублей (более 10 млн российских рублей).

Помимо «Шахтёра», наказаны клубы «Энергетик-БГУ», которого лишили серебряных медалей чемпионата Белоруссии, и «Белшина». Они также наказаны лишением очков и штрафами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что за участие в договорном матче пожизненно отстранены от футбольной деятельности четыре игрока клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки». Этот матч прошёл в октябре 2022 года.