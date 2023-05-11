Москва, 11 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Некоторые иностранные хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перечисляют средства на цели спецоперации. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции президент московского ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Владимир Федоренко/РИА Новости Хоккеисты КХЛ

ЦСКА второй сезон подряд становится обладателем Кубка Гагарина, одержав победу в финальной серии плей-офф над казанским «Ак Барс» со счетом 4:3.

«Ситуация со спецоперацией влияет на иностранцев, которые играют в КХЛ. Но они проявляют себя как бойцы. Некоторые даже помогают финансово на цели СВО», — подчеркнул Есмантович.

Ранее американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России. В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сказал, что спецоперация была начата ради безопасности России. Он добавил, что вместе со спецоперацией в мире начались кардинальные и неотвратимые перемены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласен с теми, кто говорит, что Россия рано начала проводить спецоперацию по денацификации Украины. «А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен», — сказал Лукашенко.