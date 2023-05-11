Лондон, , 15:38 — REGNUM Запад потерпел неудачу, объявив России экономическую войну после начала специальной военной операции. Об этом 11 мая пишет британское издание The Spectator.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Запад развязал санкционную войну с преувеличенным чувством своего влияния в мире. Российская экономика не разрушена, она просто была перестроена, переориентирована на Восток и Юг», — говорится в статье.

Отмечается, что незападные страны не захотели вводить санкции против России, и результаты этого просчёта Запада для всех очевидны.

По мнению авторов статьи, России удалось преодолеть введённые Западом запреты с помощью параллельного импорта, а европейская экономика стала испытывать болезненные последствия резкого отказа от российских энергоносителей.

Авторы указывают, что Запад ошибается, если считает, что в будущем сможет вести войны, используя только экономические средства и «не прибегая к бомбам и пулям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в 2023 году главной целью американских властей в вопросе об антироссийских санкциях станет борьба с уклонением от этих ограничений. Для этого предполагается наладить координацию между странами и оказывать давление на тех, кто помогает России в обходе санкций.