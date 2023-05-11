Лондон, 11 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Запад потерпел неудачу, объявив России экономическую войну после начала специальной военной операции. Об этом 11 мая пишет британское издание The Spectator.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«Запад развязал санкционную войну с преувеличенным чувством своего влияния в мире. Российская экономика не разрушена, она просто была перестроена, переориентирована на Восток и Юг», — говорится в статье.

Отмечается, что незападные страны не захотели вводить санкции против России, и результаты этого просчёта Запада для всех очевидны.

По мнению авторов статьи, России удалось преодолеть введённые Западом запреты с помощью параллельного импорта, а европейская экономика стала испытывать болезненные последствия резкого отказа от российских энергоносителей.

Авторы указывают, что Запад ошибается, если считает, что в будущем сможет вести войны, используя только экономические средства и «не прибегая к бомбам и пулям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в 2023 году главной целью американских властей в вопросе об антироссийских санкциях станет борьба с уклонением от этих ограничений. Для этого предполагается наладить координацию между странами и оказывать давление на тех, кто помогает России в обходе санкций.