Анкара, 11 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже выходит из предвыборной гонки, об этом он заявил журналистам 11 мая. Своё решение политик объяснил оказываемым на него давлением и многочисленными провокациями, совершёнными конкурентами в его отношении.

Алтан Гочер/РИА Новости Предвыборный плакат кандидата в президенты Турции Мухаррема Индже

«Ни полиция, ни прокуратура ничего этого не расследует. Государство не смогло защитить мою репутацию», — заявил Индже.

Политик не сказал, кого из кандидатов в президенты он предлагает поддерживать, но призвал избирателей голосовать за его Партию Отечества на парламентских выборах.

Выборы президента и парламента Турции пройдут 14 мая. После выхода Индже из гонки кандидатов осталось трое, основными являются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Социологи считают вероятным, что выборы пройдут в два тура. Рейтинг Кылычдароглу составляет около 49%, Эрдогана — около 43%. Индже, по этим данным, мог рассчитывать на получение чуть более двух процентов голосов.

Кылычдароглу 11 мая заявил, что в случае победы на предстоящих выборах переориентирует внешнюю политику Турции на Запад, развернув её (политику) «на 180 градусов», а также пообещал принести Турции демократию и возобновить переговоры о вхождении страны в состав ЕС.