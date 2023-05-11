Секретарь СНБО Данилов допустил возможный обмен экс-президента «Мотор Сич» на военнопленных

Киев, , 15:42 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключает, что экс-президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, которого подозревают в госизмене, может быть внесён в списки на обмен. Об этом он заявил 11 мая во время телемарафона.

Вячеслав Богуслаев © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Накануне Богуслаев попросил включить его в список лиц, которые могут быть отправлены на обмен в Россию. Письмо было направлено на имя руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является высокой ценностью», — заявил Данилов, добавив, что если соответствующее решение будет принято, то обмен будет «в пользу Украины».

Чиновник подчеркнул, что бывший президент крупного промышленного предприятия «Мотор Сич» является агентом России. Он также добавил, что Киев совершил большую ошибку, когда решил не расформировывать КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Богуслаева арестовали на Украине по делу о коллаборационизме и пособничестве России. Украинские власти обвиняют его, в частности, в содействии ДНР через сотрудничество с машиностроительным заводом в городе Снежное.

В марте в Службе безопасности Украины (СБУ) добавили, что он препятствовал деятельности украинской армии, отказавшись передать разведке вертолёт Ми-2.

В апреле президент Украины ввёл санкции против экс-президента компании «Мотор сич» и ещё 239 граждан РФ и других государств.