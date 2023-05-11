Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Тайник с боеприпасами, с помощью которых взорвали машину писателя Захара Прилепина, находился в Подмосковье, сообщил 11 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы, мины», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин уточнил, что это была «действительно спецоперация украинских спецслужб, подготовка была очень мощная, сильная».

У обвиняемого в покушении на убийство Прилепина были соучастники, в настоящее время их устанавливают, заключил председатель СКР.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области на Захара Прилепина было совершено покушение.

В результате теракта погиб водитель и помощник писателя Александр Шубин. Находившийся за рулём Прилепин был госпитализирован в тяжёлом состоянии с переломами обеих ног и другими травмами.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 29-летний гражданин Украины Александр Пермяков, который заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.