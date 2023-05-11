В МО РФ заявили о поражении «Искандерами» техники ВСУ

Москва, , 15:18 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли удары крылатыми ракетами «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники одной из танковых бригад ВСУ в Балаклее (Харьковская область), сообщил 11 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Комплекс «Искандер-М» Иван Шилов © ИА REGNUM

«На купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» нанесено два ракетных удара крылатыми ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники 112-й отдельной танковой бригады ВСУ в городе Балаклее», — сказал Зыбинский.

Также он сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии была сорвана попытку ВСУ провести разведку боем в районе Стельмаховки (ЛНР). Огнём самоходной артиллерийской установки «Мста-С» был уничтожен миномётный расчёт ВСУ. Штурмовая авиация группировки нанесла удары по расположению двух бригад ВСУ. Кроме того, был уничтожен один беспилотник противника.

В группировке «Восток» в свою очередь сообщили, что на южнодонецком направлении были уничтоженыразведгруппа противника и пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ. Ещё один пункт был выявлен и уничтожен на запорожском направлении. Также был сбит один беспилотник ВСУ.

В пресс-центре группировки «Юг» рассказали о ракетном ударе по складу боеприпасов 67-й бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке (временно оккупированная территория ДНР). Также были нанесены удары по скоплениям живой силы противника и уничтожено несколько единиц оружия противника. В районе Марьинки была выявлена и сорвана попытка противника провести ротацию.

В группировке «Центр», в свою очередь, сообщили о нанесении огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, опорным пунктам и местам временной дислокации. Также силы и средства разведки группировки обнаружили перемещение личного состава противника и поразили их авиацией и артиллерией.

11 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о продолжении наступлений штурмовых отрядов при поддержке ВДВ в западной части Артёмовска, о поражении нескольких складов с боеприпасами ВСУ и уничтожении до 530 военнослужащих противника и наёмников на донецком, купянском, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.