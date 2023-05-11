Москва, 11 мая, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя Егор Бортник) вошёл в число тех людей, которых следовало бы лишить гражданства Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывания этого исполнителя о том, что победа над фашизмом принадлежит «союзникам», а россияне, призывающие его не забывать о подвиге предков и поддерживающие Россию, — это «убийцы» с условными рефлексами, перечеркнувшие все свои достижения,.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«К сожалению, сейчас нет возможности лишать гражданства Российской Федерации тех, кто получил его по праву рождения. Да и тех, кто получил его по собственному желанию, можно лишить гражданства в очень немногих обстоятельствах. Лично я полагаю, что в тех обстоятельствах, в которых можно лишить гражданства, приобретённого по желанию, нужно лишать и гражданства, приобретённого по рождению. И тогда за разнобезобразную клевету на страну, на наш народ можно будет даже не наказывать», — посетовал собеседник.

По словам Вассермана, это в данном случае будет не наказание, так как «если тебе страна и народ не нравятся», то, соответственно, ты не обязан «страдать от своего гражданства».

Рассуждая на эту тему, парламентарий согласился с тем, что его слова следует понимать как призыв к лишению гражданства солиста «Би-2».

«И не только его! Я думаю, что этого многие добились!» — подчеркнул Вассерман.

Кроме того, он отдельно остановился на рассуждениях певца о роли союзников. По словам Вассермана, те уничтожили примерно вдесятеро меньше личного состава и боевой техники противника, чем Красная армия.

Как сообщало ИА REGNUM, солист группы «Би-2» Лёва на своей страничке в одной из социальных сетей вступил в перепалку с поздравлявшими его с Днём Победы поклонниками. Он также заявил, что Россия в настоящее время, «вызывает… только омерзение и брезгливость».

Депутат Государственной думы Елена Драпенко заявила, что после таких слов Лёву надо вычеркнуть из памяти и из всех российских музыкальных программ. По её мнению, вскоре о таком певце все позабудут, если его не пиарить.

Ранее покинувший РФ актёр Анатолий Белый заявил, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют в помощь Украине. После возникшего в обществе резонанса коллектив перенёс свои выступления в России, однако отменять их не стал.