Москва, 11 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Предстоящее лето в Москве будет немного засушливым и умеренно тёплым, сообщил 11 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

Так, отметил он, в Центральной России температура воздуха в летний сезон в среднем будет всего на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.

Что касается дефицита осадков за три месяца, то показатель составит не более 10%. Больше всего дождей, уточнил Тишковец, будет в начале и конце лета.

Июнь будет теплее нормы на 1° (дефицит осадков 10%), июль — на 1° (осадки — около нормы), август — на +2° (дефицит осадков 20%). То есть лето по температуре будет умеренное, а по осадкам — немного засушливое.

«Напомню, что для Москвы нормальная ночная температура воздуха составляет +10…+15°С, а дневная — +20…+25°С», — цитируют его Метеовести.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал, что лето в российской столице будет самым жарким за последние 150 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 7 мая оказалась наиболее холодной в Московском регионе за последние 25 лет. На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показывал –1,3 градуса.

Так, с момента основания станции с 1948 года минусовые температуры 7 мая отмечались только трижды (–1,4 в 1953 году, –1,0 в 1999 году и –1,3 в 2023 году).