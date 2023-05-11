Подписчиков Константина Меладзе удивил его пост в Сети после долгого перерыва

Москва, , 15:08 — REGNUM Покинувший Россию продюсер и композитор Константин Меладзе разместил пост в соцсетях впервые за долгое время. Подписчики принялись гадать, что он означает.

Константин Меладзе © Михаил Терещенко/ТАСС

В чёрно-белом ролике Меладзе едет на велосипеде по пустой площадке, окружённой деревьями, его видно только со спины. За кадром слышен звук колёс и щебет птиц.

В комментариях одни подписчики стали задавать вопросы: «Что это значит?», «Что за загадки?», «И что это было?» Другие отметили, что в видео «что-то напрягает».

Константин Меладзе едет на велосипеде Кадр из видео, опубликованного Константином Меладзе

Кто-то вспомнил, что 11 мая композитору исполнилось 60 лет. Его поздравили с юбилеем, пожелали здоровья и долгих творческих лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Меладзе покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Подмосковный особняк, в котором продюсер жил с супругой Верой Брежневой, был выставлен на продажу. Меладзе стал редко появляться в публичном пространстве, предположительно, он живёт на своей итальянской вилле.

СМИ отмечали, что Меладзе и Брежнева перестали публиковать совместные фотографии и носить обручальные кольца. Продюсера заметили в компании бывшей жены Яны Сумм. Брежнева, по словам её промоутера, попыталась заработать на песнях, написанных для неё Меладзе, но теперь эти русскоязычные хиты никому не нужны.