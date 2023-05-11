Звезда фильма «А зори здесь тихие» Драпеко призвала «вычеркнуть» оскорбившего россиян солиста «Би-2»

Москва, , 15:20 — REGNUM Депутат Государственной думы, советская и российская актриса, звезда фильмов «А зори здесь тихие» и «Вечный зов» Елена Драпеко прокомментировала слова солиста группы «Би-2» Лёвы (настоящее имя Егор Бортник), назвавшего своих фанатов, которые предложили ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, «убийцами».

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что тут комментировать: его нужно вычеркнуть из памяти и из всех наших музыкальных программ, забыть, что он был. Не надо его упоминать и пропагандировать, нужно просто забыть, что был такой музыкант. Он сам собой засохнет», — сказала она корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, российские поклонники поздравили музыканта с Днём Победы под фотографией артиста с супругой в соцсетях.

«С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!» — ответил на это музыкант, добавив, что отмечать праздник надо якобы 8-го, а не 9 мая.

По мнению покинувшего Россию музыканта, победили в войне против фашизма «союзнические войска». Фанаты с артистом не согласились, отметив, что, как бы он ни относился к сегодняшней ситуации в мире, предавать память своих предков нельзя.

Ранее покинувший РФ актёр Анатолий Белый заявил, что часть гонораров музыканты «Би-2» отправляют в помощь Украине. Общественники потребовали отмены концертов коллектива в РФ. В настоящее время уехавшие музыканты объявили о переносе выступлений и запланировали гастроли по городам США и Европы.