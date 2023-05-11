Le Monde: наёмник ВСУ рассказал, что жители Артёмовска ждут российских военнослужащих

Артемовск, , 14:54 — REGNUM Оставшиеся в Артёмовске мирные жители ждут российских военнослужащих. Об этом 11 мая рассказал иностранный наёмник, который воюет против России на стороне Киева.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оставшиеся мирные жители, некоторые с детьми, ждут русских. Мы все это знаем. Мы не доверяем им, и это взаимно. Эти гражданские представляют угрозу», — приводит слова наёмника газета Le Monde.

Боевик также отметил, в Артёмовске повсюду оружие.

«Надо было бы их посадить в автобус и отправить в Белгород», — добавил он.

Авторы публикации отмечают, что ВСУ непросто уживаться с местными жителями.

Корреспонденты приводят слова 55-летнего военнослужащего теробороны из Харькова, который заявил, что в Артёмовске они ощущают себя захватчиками.

Он пояснил, что на Украине жители их поддерживают, кормят, а в Донбассе маленькую курицу им продают по 500 гривен (порядка 1030 рублей), кроме этого они вынуждены арендовать полуразрушенные дома за 15 тысяч гривен (около 31 тысячи рублей).

«Это не Украина», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ 10 мая рассказали, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артёмовска, а подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ сковывают действия противника на флангах.

До полного освобождения Артёмовска в Донецкой Народной Республике российскими войсками осталось около 740 метров, рассказал один из участников спецоперации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль. Он отметил, что российские военные в дальнейшем выстроят тактику и стратегию своих действий. Но сам Песков в этот процесс вмешиваться не может.