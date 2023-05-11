Артемовск, 11 мая 2023, 14:54 — REGNUM Оставшиеся в Артёмовске мирные жители ждут российских военнослужащих. Об этом 11 мая рассказал иностранный наёмник, который воюет против России на стороне Киева.

Артемовск
Артемовск
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оставшиеся мирные жители, некоторые с детьми, ждут русских. Мы все это знаем. Мы не доверяем им, и это взаимно. Эти гражданские представляют угрозу», — приводит слова наёмника газета Le Monde.

Боевик также отметил, в Артёмовске повсюду оружие.

«Надо было бы их посадить в автобус и отправить в Белгород», — добавил он.

Авторы публикации отмечают, что ВСУ непросто уживаться с местными жителями.

Корреспонденты приводят слова 55-летнего военнослужащего теробороны из Харькова, который заявил, что в Артёмовске они ощущают себя захватчиками.

Он пояснил, что на Украине жители их поддерживают, кормят, а в Донбассе маленькую курицу им продают по 500 гривен (порядка 1030 рублей), кроме этого они вынуждены арендовать полуразрушенные дома за 15 тысяч гривен (около 31 тысячи рублей).

«Это не Украина», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ 10 мая рассказали, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артёмовска, а подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ сковывают действия противника на флангах.

До полного освобождения Артёмовска в Донецкой Народной Республике российскими войсками осталось около 740 метров, рассказал один из участников спецоперации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль. Он отметил, что российские военные в дальнейшем выстроят тактику и стратегию своих действий. Но сам Песков в этот процесс вмешиваться не может.