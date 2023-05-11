Москва, , 14:36 — REGNUM Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский истребитель Су-25, сообщили 11 мая в Министерстве обороны РФ, заявил 11 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Истребитель Су-25 © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, за прошедшие сутки было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая российские средства ПВО сбили самолёт Су-27 ВСУ в районе города Изюма. Кроме того, за сутки 9 мая было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.