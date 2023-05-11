Москва, 11 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Херсона. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«В районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Кроме того, на херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский истребитель Су-25. Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 421 самолёт.