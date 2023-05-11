Минобороны: до 125 военных ВСУ и склад боеприпасов уничтожены на купянском направлении

Москва, , 14:35 — REGNUM Российские войска уничтожили до 125 украинских военнослужащих и склад боеприпасов за сутки на купянском направлении. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 мая в ходе брифинга.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что авиация и артиллерия поразила подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области, а также у Новосёловского в ЛНР.

Действия украинской ДРГ пресечены у населённого пункта Ивановка Харьковской области. В районе Нескучного в этой же области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

«Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также одну самоходную артиллерийскую установку «Акация», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Минобороны проинформировали о пресечении на купянском направлении действий пяти украинских ДРГ. ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 50 человек, две боевые бронированные машины и одну самоходку «Акация».