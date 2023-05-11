Москва, 11 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Правительство России 11 мая утвердило устав Фонда поддержки участников спецоперации по защите Донбасса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Документ определяет задачи новой структуры и её компетенции.

«Правительство утвердило устав государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», он создан по инициативе президента. Определен перечень органов управления, порядок их формирования, компетенции и задачи, которые фонд должен выполнять», — сказал председатель правительства.

Фонд «Защитники Отечества» для поддержки ветеранов специальной военной операции и участников боевых действиях в Донбассе с 2014 года был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Указ о его создании 3 апреля подписал глава государства.

Согласно подписанному президентом указу, работа фонда будет направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам СВО. Затронет работа фонда и лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, ЛНР, воинских формирований и органов ДНР, ЛНР с 11 мая 2014 года.

26 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва обсудили вопросы медицинской реабилитации ветеранов СВО, лекарственного обеспечения и психолого-психотерапевтической помощи.

Цивилёва тогда отметила, что работа с Министерством здравоохранения является важным элементом взаимодействия, которое фонд выстраивает для адресной помощи ветеранам и семьям погибших бойцов.