Минобороны России: до 230 солдат и наёмников ВСУ уничтожены на донецком направлении

Москва, , 14:36 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военнослужащих и наёмников. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наёмников», — заявил представитель ведомства.

По его словам, украинская сторона лишилась шести автомобилей, гаубицы Д-30 и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Конашенков также рассказал об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе Краматорска (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска уничтожили до 125 украинских военнослужащих и склад боеприпасов за сутки на купянском направлении. В Минобороны уточнили, что авиация и артиллерия поразила подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области, а также у Новосёловского в ЛНР.