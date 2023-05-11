Москва, 11 мая, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Нескучное (Харьковская область), сообщили в Министерстве обороны России 11 мая.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне СВО

«В районе населённого пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины», — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на том же (купянском) направлении ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Двуречного и Тимковки (Харьковская область), а также Новосёловки (ЛНР), сообщил Конашенков.

В районе Ивановки в Харьковской области были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 125 человек, отметил официальный представитель Минобороны.

11 мая Конашенков сообщил также о поражении склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Херсона. Ещё один склад артиллерийских боеприпасов был уничтожен в районе Краматорска (временно оккупированная Украиной территория ДНР).