Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дед скончался во время блокады Ленинграда от голода, работая у токарного станка ради нужд Красной армии. Об этом 11 мая сообщило РИА Новости.

Жители блокадного Ленинграда © Борис Кудояров/РИА Новости

«В одной из братских могил Пискаревского кладбища похоронен и мой дед, Михаил Нарышкин. Он умер от голода прямо у станка на одном из оборонных предприятий Ленинграда», — приводит агентство слова Нарышкина.

Блокада Ленинграда проводилась немецко-фашистскими захватчиками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Около 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось лишь по Ладожскому озеру (по «Дороге жизни») и по воздуху. Враг вёл непрерывные бомбардировки и артобстрелы города, предпринимал многочисленные попытки овладеть им.

По информации Минобороны России, за время блокады в Ленинграде погибли от голода и обстрелов свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).

В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах, во время Великой Отечественной войны.

3 октября прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на первом заседании суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа заявил, что вместе с немецкими войсками в блокаде Ленинграда в Великой Отечественной войне участвовали формирования ещё шести стран.

«Наряду с германскими оккупационными войсками в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов», — сказал прокурор на первом заседании суда.