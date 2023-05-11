* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 мая, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович включён в перечень террористов и экстремистов. Об этом 11 мая сообщает Росфинмониторинг.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

«Перечень террористов и экстремистов (включённые). Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР», — указано в списке.

Арестович с 2020 года занимал должность внештатного советника офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. В начале 2023 года он подал заявление об отставке.

Перед этим он заявил, что разрушение подъезда девятиэтажного дома в Днепропетровске 14 января стало следствием действий украинских систем ПВО. На него обрушился шквал критики, а в Верховной раде инициировали сбор подписей за его отставку. Кроме того, его внесли в базу неугодных Киеву лиц «Миротворец».