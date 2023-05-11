* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 11 мая включён в перечень террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге.

Татьяна Дорогутина/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Смольянинов в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине покинул страну и сделал ряд резких антироссийских заявлений, сказав, что не испытывает к воюющим в составе ВС России «ничего, кроме ненависти», и выразив желание «стрелять» в тех своих коллег-актёров, которые поддерживают проведение СВО. Кроме того, он выразил готовность воевать против России на стороне ВСУ.

Депутаты Государственной думы обратились в Следственный комитет с просьбой провести проверку этих высказываний актёра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают о таких заявлениях «ничего хорошего».

Позднее стало известно, что Смольянинов задолжал около 39 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, по некоторым данным, у него обнаружились долги по уплате налогов на сумму чуть менее 100 тысяч рублей.