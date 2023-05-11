Милан, Италия, , 14:21 — REGNUM В центре итальянского города Милана пожарные потушили крупный пожар, возникший в результате взрыва автофургона, в котором были баллоны с кислородом. Об этом 11 мая сообщает телеканал Sky Tg24.

Взрыв автофургона в центре Милана Кадр из видео

Отмечается, что после взрыва огонь охватил как минимум четыре автомобиля. Кроме того, пострадали четыре человека.

Согласно информации канала, учащиеся находящейся поблизости средней школы были эвакуированы. Никто из детей не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на одной из центральных улиц Милана произошёл взрыв. Загорелся фургон, от которого огонь перешёл на соседнее задние и другие автомобили. В фургоне перевозили кислородные баллоны.