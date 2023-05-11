Глава минфина США Йеллен назвала главной целью борьбу с обходом антироссийских санкций

Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Главной целью властей США в 2023 году в вопросе об антироссийских санкциях станет борьба с уклонением от этих ограничений, для этого предполагается наладить координацию между разными странами и оказывать давление на тех, кто помогает России обходить санкции, заявила 11 мая министр финансов США Джанет Йеллен.

Министр финансов США Джанет Йеллен © JIM LO SCALZO/EPA/TASS

«Санкции эффективны, поэтому Россия пытается их обойти. В нынешнем году центральным элементом нашей стратегии будет принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти санкции», — цитирует Йеллен агентство Bloomberg.

Тремя элементами работы по борьбе с ободом санкций станет улучшение обмена между странами, использующими режим ограничений в отношении России, давление на компании, которые помогают России обходить санкции, и выявление и перекрытие каналов, которые Россия якобы использует для финансирования своей армии, сказала Йеллен.

В апреле 2023 года министерство юстиции США выступало с аналогичным заявлением. Тогда отмечалось, что усилия Вашингтона будут сосредоточены на выявлении посредников, оказывающих поддержку России, и пресечении их деятельности.

9 мая во время своего визита в Киев со схожим заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Власти ЕС намерены вводить новые санкции против России, эти ограничительные меры будут прежде всего нацелены на борьбу с обходом действующих санкций, сказала она. Одним из инструментов может стать запрет на экспорт отдельных товаров в третьи страны.