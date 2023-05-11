В Ставрополье двух мужчин заподозрили в осквернении символов воинской славы России

Ставрополь, , 14:26 — REGNUM После осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Осквернения символов воинской славы в Нефтекумске stavropol. sledcom.ru

По её информации, утром 5 мая на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа двое мужчин осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы». Отмечается, что действия мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился к сотрудникам полиции.

По данному факту в отношении 31-летнего и 28-летнего жителей соседней республики было возбуждено уголовное дело, их заподозрили в осквернении символов воинской славы России. Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, вандалы осквернили советское воинское захоронение, расположенное на территории земли Нижняя Австрия. Неизвестные повредили барельеф на памятнике. Российская сторона намерена проинформировать об инциденте местные власти и направить ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Австрии.

В Варшаве неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов. На пьедестал монумента чёрной краской были нанесены оскорбительные надписи, а проход к мемориалу заставлен крестами и украинскими флагами. В результате проход к памятнику невозможен, пояснил очевидец.

На кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. Неизвестные разбили окна, взломали двери, разбросали утварь в часовне, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на кладбище Рок-Крик.